Nå er salget i gang. Bjarte var først i køen.

Onsdag startet billettsalget til Odds semifinalekamp mot Haugesund. Allerede før salget var åpnet, var det flere som stod i kø utenfor bilettlukene på Falkum. 09.10.2019 kl 12:25 (Oppdatert 12:40)

Varden var tilstede på Falkum før salget åpnet. Allerede en halvtime før åpningstid, stod rundt 15 personer i kø. Førstemann i billettkøen var Bjarte Lind Karlsen (50). Allerede klokken 10.00 var han på plass på Falkum.

– Jeg har stått her i to og en halv time. Så lenge jeg har hatt med kaffe har det gått fint. Nå håper jeg på reprise at finalekampen mot Viking i 2000. I semifinalen mot Haugesund tror jeg Odd vinner 2-1.

På spørsmål om hvorfor han velger å kjøpe billett i luka, svarer han.

– Som person er jeg litt gammeldags. Derfor liker jeg å gjøre ting på gamlemåten.

Skal fylle stadion

Arrengement og publikumssjef i Odd, Line Refsdal, serverte kaffe til de fremmøtte i køen. Hun er spent på salget.

– Det blir spennende. Allerede har en del forsøkt å kjøpe billetter på nett. Selv tror jeg salget vil gå jevnt og trutt fremover.

Hun har et klart mål for den kommende semifinalen.

– Vi skal fylle stadion.

Skal på kamp

En annen som stod i billettkø var Torodd Arseth (70) fra Skjelsvik.

– Veldig greit å være sikret billett. Nå skal jeg på kamp.

Semifinalen mellom Odd og Haugesund spilles 31.10 klokka 20.00.