Odd har banespillet Odd: (Foto: NTB scanpix) Odd tok tidlig ledelsen ved Torgeir Børven, men Stabæk utliknet like etter ved Daniel Braaten. 10.07.2019 kl 18:31 (Oppdatert 20:14)



Kampen

55. min: Odd roter det til på midten og Stabæk kommer på en kontring tre mot tre, men Birk Risa klarerer.

53. min: Rashani kommer seg fram på kanten, men innlegget er for dårlig og ender bak mål.

51. min: God kontring av Odd, fiks spilt av Svendsen. Ballen havner hos Rashani som fyrer av, men Marcus Sandberg slår til corner. Han bokser også unna corneren, men til slutt får Stabæk kontroll på ballen.

49. min: Hoff tvinger fram et hjørnespark som Svendsen tar, men hjemmelaget header unna.

46. min: Odd sparker i gang 2. omgang.

1.omgang:

45: Første omgang er over. Lagene tar pause på stillingen 1-1. Odd har vært best, og har skapt mange sjanser.

43: Stabæk kommer helhjertet på en overgang. Odd slipper med skrekken, og Markus Kaasa rydder opp foran Ola Brynhildsen.

42: Innlegg fra Fredrik Nordkvelle. Torgeir Børven møter, men bredsider utenfor.

40: Skudd på mål. Sander Svendsen skyter fra 25 meter. Sandberg er på, men må gi til corner.

39: Svak pasning av Steffen Hagen etter at han forserte forbi angrepsrekka til Stabæk. Sender ballen direkte til en Stabæk-spiller. Heldigvis for Odd er det ikke mye sprut i beina til gjestene akkurat nå.

38: Det går ikke helt på skinner for Odd nå. Vebjørn Hoff snubler nesten i ballen, men får slått til Sander Svendsen. Svendsen rekker ikke ballen, som går ut over sidelinjen. Mangler små marginer i spillet nå.

36: Birk Risa mister ballen høyt i banen. Stabæk forsøker umiddelbart å finne Franck Boli.

33: Kaasa forsøker å legge inn. Ble til et skudd, som Sandberg kontrollerte ut. Ble mer skummel enn det så ut til.

33: Stor sjanse til Odd. Markus Kaasa finner en ledig Sander Svendsen på venstresiden. Han trekker inn, skyter, men Sandberg redder. Corner til Odd.

31: Markus Kaasa forsøker å nå Elba Rashani i bakrommet, men ballen er en smule for hard.

30: Fredrik Oldrup Jensen får seg en smell, den andre i kampen av Daniel Braaten.

28: Keeper Sandberg er treg i avtrekkeren, og Torgeir Børven rekker nesten å komme i posisjon til å blokkere utsparket.

25: Corner til Odd. Demidov header unna. Markus Kaasa trygger med pasning helt tilbake til Rossbach.

23: Stor sjanse til Odd. Kjempekast av Sondre Rossbach, som setter i gang Elba Rashani direkte. Han forserer helt opp til fem meter, før han legger skrått ut. Der kommer Vebjørn Hoff, som skyter, men Sandberg redder.

22: Sondre Rossbach tar den i fast grep.

22: Corner til Stabæk.

20: Stor Odd-sjanse. Keeper Sandberg med svak klarering til Markus Kaasa, som slo ballen rett inn i feltet igjen. Torgeir Børven, som var offside-plassert hoppet over ballen. Sander Svendsen var nær ved å pirke inn ballen.

20: Hoff-pasning i bakrom. Uten adresse, dessverre.

19: Vebjørn Hoff i offside. Stabæk bruker lang tid.

17: Vebjørn Hoff får frispark. Odd tar en kort variant.

15: Det kombineres av Odd på venstresiden. Er nær ved å lykkes å tre seg gjennom. Birk Risa tråkker på ballen.

15: Odd spiller seg fint ut bakfra, selv med høyt Stabæk-press.

13: 1-1 Daniel Braaten. Braaten får to sjanser til å score. Først setter han det første skuddet på Rossbach. Og på egen retur setter han inn utlikningen. Hverken Birk Risa eller Steffen Hagen kommer på blokkeringen, og Sondre Rossbach kunne avverget skuddet.

10: 1-0 Torgeir Børven. Vebjørn Hoff drar med seg ballen ned til dødlinja, og slår den ut. Der venter Torgeir Børven, som satte inn sitt tiende for sesongen.

9: Markus Kaasa og Fredrik Oldrup Jensen takler hverandre, og Stabæk snapper ballen.

9: Skudd Birk Risa som blokkeres. Stabæk har en mulighet til en overgang, men benytter seg ikke av den.

8: Svak pasning av Steffen Hagen. Brynhildsen snapper og setter fart. Odd blokkerer innlegget.

7: Fra keeper Sandberg til keeper Rossbach. Odd har kontroll, selv om Odd har kontroll.

6: Vebjørn Hoff blir slått gjennom av Sander Svendsen, men Hoff løper i offside. Gode tendenser av Odd nå.

6: Markus Kaasa legger inn, men headingen til Vebjørn Hoff var for svak. Går ikke over dødlinja engang, selv om posisjonen var god. Kom ikke ordentlig over ballen.

4: Strålende kroppsfinte av Steffen Hagen, som lurer Daniel Braaten trill rundt.

3: Innlegg fra Fredrik Nordkvelle, men Sander Svendsen kommer ikke på med hodet. Går ut til innkast for Stabæk.

3: Risa, Svendsen og Hoff forsøker seg på trekantspill via små rom.

2: Ola Brynhildsen setter fart på Stabæks venstrekant. Pasningen til Boli er for svak, og går inn til Rossbach.

1: Stabæk setter press på Odd høyt i banen. Odd roer ned med ball hos Rossbach.

1: Kampen er i gang. Stabæk med avspark.

Lagene

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Fredrik Nordkvelle, Fredrik Semb, Steffen Hagen, Birk Risa – Markus Andre Kaasa, Fredrik Oldrup Jensen, Vebjørn Hoff – Elbasan Rashani, Torgeir Børven, Sander Svendsen

Stabæk (4-4-1-1): Marcus Sandberg – Andreas Hanche-Olsen, Steinar Strømnes, Vadim Demidov, Jeppe Arctander Moe – Ronald hernandez, Luc Kassi, Emil Bohinen, Ola Brynhildsen – Daniel Braaten – Franck Boli

Før kampen

Statistikken innbyrdes mellom de to lagene er bemerkelsesverdig. De fem siste seriekampene har alle endt med Stabæk-seier, mens de fem kampene før det alle endte med Odd-seier.

Vi må helt tilbake til 1. mai 2016 for å finne forrige gang et møte mellom lagene endte med tre poeng til Odd, da telemarkingene vant 2-1 i Bærum etter scoringer av Fredrik Nordkvelle og Bentley.

Denne sesongen har Odd vært bunnsolide på eget kunstgress. De syv første hjemmekampene har gitt 19 av 21 mulige poeng. Det eneste laget som har fått med seg poeng fra Skien i 2019 er serieleder Molde. Det skjedde i fredagens kamp som endte 2-2.

Før kveldens kamp ligger Odd på 3. plass på tabellen, med samme målforskjell som Bodø/Glim på sølvplassen, men nordlendingene ligger foran på grunn av flere scorede mål. Opp til tabelltoppen Molde skiller det fire poeng, men både Odd og Glimt har to kamper mindre spilt.

Stabæk på sin side ligger et godt stykke ned på tabellen. 14 poeng på sine 12 første kamper har det blitt, noe som foreløpig gir en 13. plass på tabellen. Men laget har spilt færre kamper enn lagene rundt seg på tabellen, og med tre poeng i Skien vil lage legge seg på 10. plass i Eliteserien.

Borteformen har ikke vært all verden for laget fra Bærum. To seire og fire tap har det blitt på seks kamper, og laget har kun scoret tre ganger på fremmed gress, noe som er minst i hele Eliteserien.