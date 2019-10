Over 6.000 billetter er solgt. Nå åpner nye felt Billettsalg : Det var kø da billettsalget åpnet på Falkum sist uke. (Foto: Eirik Haugen ) Vil fylle stadion : Arrangement og publikumssjef i Odd, Line Refsdal, håper å fylle stadion med publikum i semifinalekampen mot Haugesund. (Foto: Eirik Haugen ) annonse

Etter å ha solgt over 6.000 billetter til semifinalekampen mot Haugesund i slutten av måneden. Nå legges flere nye felt ut for salg. 17.10.2019 kl 13:21 (Oppdatert 13:28)

Eirik Haugen

Billettsalget til semifinalekampen mot Haugesund er i vinden. Odd melder nå på sine hjemmesider om over 6000 solgte billetter til hjemmekampen mot Haugesund. Kampen spilles torsdag 31.10 kl 20.00 på Skagerak Arena.

Utsolgt

Klubben ser nå at flere felt på tribunen er utsolgt. Dette gjelder feltene F2, E2, C2 og W). På andre felt er det få plasser igjen. Derfor velger Odd nå å åpne flere felt på Fjuz tribunen, N2 og O2. Også på Rema 1000 tribunen åpnes det for billettsalg på nye felt. Her åpnes A2 og G2.

Arrangementsjef,Line Refsda, l er svært fornøyd med at vi nå åpner fire nye felt. Til klubbens hjemmesider sier hun;

– Mange av de feltene der man kan velge seter selv er så og si fulle, derfor er det gøy å fortelle at vi nå åpner to nye felt der man kan velge seter selv (felt N2 og O2) og to felt med frie setevalg (felt A2 og G2).

Selvsikker

Tidligere har Refsdal sagt til Varden at hun er sterk i troen på fulle tribuner.

– Jeg vet at det blir fullt, sa hun selvsikkert.

På dette tidspunktet var det solgt 5.515 billetter med 16 dager igjen til semifinalen 31. oktober. Kapasiteten er på 11.500.

– Derfor tør jeg si at jeg vet, og ikke bare tror, la hun til.

I den andre semifinalen møtes Viking og Ranheim i Stavanger.