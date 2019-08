På pallen i Diamond League FORM: Hedda Hynne bekreftet igjen bra form før VM. (Foto: NTB Scanpix) annonse

Hedda Hynne løp inn til tredjeplass på 800-meteren under Diamond League-stevnet i Zürich torsdag. 29.08.2019 kl 20:20

NTB

Skiensjenta ble klokket inn til tiden 2.00,79. Kenyanske Eunice Sum vant på 2.00,40.

– Kjentes ok

– Det kjentes OK ut. Jeg løp mot Sum for to dager siden også, og da fulgte hun heller ikke haren. I dag skulle hun gjøre nettopp det, og få en liten kompensasjon for det, men det gjorde hun likevel ikke, sa Hynne til NRK.

MØTTE OVERMAKTEN, MEN DEN VAR TØFFERE FØR

Telemarkingen så ingen annen mulighet enn å være offensiv og sette fart i tet på feltet ut på sisterunden. Det måtte hun betale for. På oppløpet strakk ikke kreftene helt til.

Så sent som tirsdag vant Hynne 800-meteren under et internasjonalt stevne i italienske Rovereto. Vinnertiden 2.00,53 var under VM-kravet.

Fjernet tvilen

29-åringen hadde til gode å klare VM-kravet på 2.00,60 foran tirsdagens start, men fjernet enhver tvil rundt sin egen deltakelse i sesongens store høydepunkt i Doha i månedsskiftet september/oktober med kjempeløpet i Italia.

HEDDA FJERNET ALL VM-TVIL

Like bra lyktes ikke skiensjenta i Zürich torsdag.

Den norske rekorden på 800 meter for kvinner lyder på 1.59,82. Hynne har personlig rekord på 1.59,87.