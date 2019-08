Scorer bøttevis av mål på Ekebergsletta Har imponert: Borg G13 har bare sluppet inn to mål så langt, og har scoret mål i bøtter og spann. Dermed har denne glade gjengen spilt seg fram til 8. delsfinalen i årets Norway Cup. alle (Foto: privat) Mange av telemarkslagene er ute av årets turnering, men det er fortsatt åtte-ni lag igjen som skal spille om videre avansement. 01.08.2019 kl 06:01 (Oppdatert 06:02)



Både Borg og Herkules i G13 har imponert, og skal spille 8.-delsfinale i dag.

Mange mål

Herkules gikk gjennom puljespillet med 25 plussmål, mens Borg scoret 19 ganger og slapp ikke inn et eneste mål.

I 32.-delsfinalen ble det 4–2 seier over Heddal for Borg, før Flaktveit måtte gi tapt 0–2 i 16.-delsfinalen.

– Det har vært en veldig bra cup for vår del, ja over all forventning, sier lagleder Trond Vassbotn i Borg.

Laget har vært gjerrige bakover og har scoret mange mål i kampene sine.

– Vi har to gode keepere som bytter på å stå. Dessuten er vi et jevnt og bra lag. De kjenner hverandre godt etter å ha spilt sammen siden de var seks-sju år gamle. Nå venter det tøff motstand i neste kamp, og den går allerede torsdag morgen.

Herkules spilte en god kamp mot Gaza Kids i sin 16.-delsfinale, og vant til slutt 5–3. Dermed skal de møte KFUM Oslo 1 i 8.-delsfinalen i dag tidlig.

Nesten historiske

Seljords J13 spilte veldig bra, og gikk videre til a-sluttspillet. De vant 32-delsfinalen etter et spennende oppgjør mot Tjørvåg IL/MIL/GIL som de vant 5–4.

Dessverre ble det tap 1–2 for Sotra i 16.-delsfinalen.

– Uff, det var veldig spennende, og jentene sto for en utrolig god innsats. At de tapte var veldig synd, sier trener og lagleder Oda Jonskås Bekhus.

– Hadde de vunnet hadde de blitt historiske, for ingen lag fra Seljord har nådd 8. delfinalen i Norway Cup. Nå får vi komme tilbake neste år og sørge for å bli historiske.

Spennende dag

Minst åtte lag fra Telemark er klare for videre spill i årets Norway Cup. Det viser at det gror godt i telemarksfotballen.

Gulset har to lag videre (G15 spilte sent onsdag kveld, og vant). G16 skal spille 16.-delsfinale i dag tidlig.

Pors G14 har også imponert og er klar for videre spill. De skal spille 16.-dels finale i formiddag.

Ulefoss/Skade har også vist seg fra sin beste side i Norway Cup. De vant 32.-dels finalen mot Nord i går, og skal spille 16.-dels finale mot brasilianske Trops FC i formiddag. Det blir spennende for laget fra Nome.

Det er tydelig at G14-klassen i Telemark holder høy kvalitet for også Urædd har gått videre til a-sluttspillet. De spiller 16.-delsfinale mot Ranheim II i dag.

På jentesiden er Skarphedin II J15 det eneste laget fra Telemark igjen etter at Seljord røk ut i går. Laget vant puljen sin, og skal spille 16.-dels finale i formiddag.