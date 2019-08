Siste nytt om Oldrup Jensen-skaden SKADET: Fredrik Oldrup Jensen rekker ikke toppkampen mot Bodø/Glimt. NEI: Dag-Eilev Fagermo sier at U21-landslagsspiller Tobias Heintz kun er en spiller de har snakket om, men som de ikke anser som aktuell. (Foto: NTB scanpix) annonse

Fredrik Oldrup Jensen er fremdeles skulderskadet, og blir ikke klar til fredagens toppkamp mot Bodø/Glimt på Skagerak Arena.

– Kanskje han rekker kampen mot Viking (15/9), men det vet vi ikke nå, sier Fagermo, som håper uflakskvoten er oppbrukt etter at begge lånespillerne (Oldrup Jensne og Moussa Njie) har blitt skadet.

– Utenom Jone Samuelsen har vi lite skader. Men det er jo vanvittig uflaks at begge våre lånespillere blir skadet. Det ene ut sesongen, mens den andre (Oldrup Jensen) mister de tre toppkampene mot Rosenborg, Molde og Bodø/Glimt.

– Begge er kamprelaterte skader som vi ikke kunne gjort noe som helst med på forhånd. Det er forferdelig uflaks, gjentar han.

På dette området får Odd og Bodø/Glimt virkelig merke konkurranseforskjellen.

– Hadde Bodø/Glimt fått slike skader på sine sentrale spillere, så ville de også merket det. Kun Rosenborg og Molde har bred nok spillerstall til å takle slike skader. De har økonomi til å forsikre seg mot uflaks i form av flere gode spillere i stallen. Odd har ikke økonomi til å gardere seg mot slik uflaks.

31. august er siste dag av det norske overgangsvinduet. Mandag bekreftet Fagermo til Varden at de kikket på mulighetene for å hente inn en erstatter for erstatteren Moussa Njie.

«Odd ønsker å hente inn tidligere Sarpsborg 08-spiller Tobias Heintz som erstatter for Moussa Njie», skrev Eurosport samme dag.

Heintz, som mandag ble tatt ut i den norske U21-troppen til EM-kvalikkampen mot Kypros på Marienlyst 6. september og privatlandskampen mot Ungarn i Ungarn 10. september, er ute i kulden hos sin tyrkiske klubb «Kasimpasa» og har tre år igjen av kontrakten.

– Ja, vi har sjekket Tobias Heintz. Det er riktig. Men saken er blåst opp i media. For Odd så handler det om å finne en spiller hvor klubben han tilhører ønsker at han skal matches på dette nivået og at de betaler det aller meste av lønningen. En tyrkisk klubb gjør ikke det. Så han er en av ti spillere vi har sjekket situasjonen til, uten å i det hele tatt foretatt oss noe overfor verken spiller eller klubb.

– For vår del er situasjonen litt som om å spørre om å låne bilen din, men du må betale bensinen, legger han illustrerende til.

Denne sesongen har Fagermo klart å først hente kantspillerne Sander Svendsen på lån og deretter Moussa Njie. I utgangspunktet er det vanskelig å klare to så gode på en sesong. Hva med en tredje?

– Flere har sagt til meg ta det vil være tilnærmet umulig å finne nok en så god lånespiller samme sesong. Og det kan nok dessverre stemme. Vi sjekker som sagt ut mange navn, men jeg tror ikke vi får inn noe før vinduet stenger.