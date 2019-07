Sjokkert etter møtet med Odd-supporternes «partybuss». Slik svarer Oddrane-lederen

Det er nesten gått en uke siden jeg hadde et særdeles ubehagelig møte med en gjeng supportere fra Odd og har fundert på om jeg burde skrive noen ord i den anledning med formål å sette fokus på supporterkultur, alkohol og idrett. Episoden jeg beskriver er muligens ikke representativ og jeg kan oppfattes som å overreagere, men jeg opplevde dette såpass alvorlig at jeg velger å sende en kort melding til lokalavisene og supporterklubben slik at styre, samarbeidspartnere og klubben kan arbeide for å unngå lignende episoder framover.

Jeg er ikke fotballinteressert, men fikk med meg at Odd tapte for Mjøndalen søndag 14. juli, og at en supporter ble anmeldt og er utestengt fra kamper resten av sesongen. Det er bra at den særdeles uakseptable og utrolige oppførselen ble tatt tak i, men det er synd at slike ting tar oppmerksomhet fra det sportslige. Det er også svært trist at en støttespiller for et eliteserielag opptrer på en måte som jeg mener skader idrettens anseelse, klubbene, lokalmiljø, sponsorer. Det forbauser meg at berusede supportere slippes inn på en fotballkamp der det er familier og barn tilstede. I Idrettsforbundets retningslinjer for bruk av alkohol finner jeg blant annet at «tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri». Hvor godt følges dette opp?

Jeg fikk som nevnt innledningsvis et ubehagelig møte med Odd-supportere på vei til Mjøndalen med en «partybuss» på en bensinstasjon før Holmestrand søndag 14. juli. Vi var selv på vei fra Kristiansand til Hønefoss, og stoppet for en kaffepause. Da det var fullt på utebordene, ble vi sittende i bilen vår med kaffen. Det kom en «Limousine buss» som stoppet ved siden av oss og ut stormet fulle menn (hovedsakelig menn) med ølbokser og var tydelig beruset. Dette var altså representanter for Oddrane supporterklubb på vei til kamp. De stilte seg opp og tisset rett foran øynene på oss. Det kan vel kalles blotting og var ikke en hyggelig del av kaffepausen. Da de hadde fått tømt seg var det noen som fant det fornøyelig å tenne på noe fyrverkeri/pyrogreier som smalt av og spredte aske /sot o.l. blant annet på panseret på bilen vår. Jeg strevde lenge før jeg fikk kontakt med et par edru personer som tok ansvar og ga meg navn og telefonnummer dersom det ble nødvendig å betale for lakkreparasjoner. Det må være en tung jobb og skulle lede og håndtere en slik gjeng med voksne mannfolk som ikke greier å styre seg.

Jeg håper slik oppførsel ikke er vanlig i supportermiljøet i idretten. Jeg vet ikke hva slags avtaler de har med sponsorer, men de jeg påtraff kan umulig være særlig god reklame for verken «Odd 1894», Sparebank 1 Telemark, Skagerak, Fjordkraft, R8 og andre som prydet trøyene de hadde på seg.

Hilsen Eli Strande, Hønefoss