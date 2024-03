Det skriver VG.

– Vi er storfornøyde med gjengen både foran og bak kamera. De har levert morsomme program og skapt debatt. Det er en redaksjon vi gleder oss til å jobbe videre med.

Det sier redaksjonssjef for humor i NRK Underholdning, Christina Rezk Resar, til VG.

Gleder seg

Berg Næss sier til avisen at han gleder seg til å komme i gang med en ny sesong.

– Det er helt nydelig at vi skal lage ny sesong. Det er jo moro å gi ut episoder, men enda mer gøy å spille inn. Så det er vi veldig glade for, sier Næss og legger til at responsen på showet har vært overveldende.

– Vi ser jo at noen absolutt hater det og noen elsker det. Vi har fått bekreftet at folk er forskjellige.

Skiensmannen får med seg Snorre Kind Monsson som medprogramleder.

Tuller med alt

I programmets begynnelse stormet debatten rundt hvorvidt det var greit å kalle Sandra Borch for dverg. Til Varden sa han at det går an å tulle med alt.

– Er det noe i denne verden som er for alvorlig å tulle med?

– Jeg setter ingen grenser på hva som kan være morsomt. Humor handler om situasjon, tid, sted og rom. Kunsten er å komme unna med det, og da er det helt nødvendig at det er morsomt, sa han.