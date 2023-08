Vil politikerne avskaffe fattigdommen?

To ganger denne uka har jeg ledet debatter med politikere der familiefattigdom er tema. Det slår meg like mye hver gang: Det er ingen som er for fattigdom. Alle vil ha mindre av det. Men: Det er altså så få politikere som tar til orde for å gjøre det som trengs at man kan spørre seg om de faktisk ønsker å løfte familier og barn ut av fattigdommen.