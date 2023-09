Høyre-topper svarer: – Odins bløff om eiendomsskatt

«Per du lyver», sier mor Åse i Ibsens Per Gynt. Kanskje Ibsen var så fremsynt, at han forsto at Aps ordførerkandidat i Skien, Odin Aunan Bohmann forsøker seg på et utspill om at Høyre ikke snakker sant i spørsmål om eiendomsskatten? Odin, det vet du at Høyre gjør – så det kan du bare legge vekk. Bløffen er det Ap som står for.