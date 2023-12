For det hjelper lite å bejuble engasjement fra Skiens rike kulturliv, om man ikke lytter. Det er fortsatt mulig å snu.

Det har opplagt gjort vondt at noen påpeker de dramatiske konsekvensene av Høyre, FRP, KrF, V og INP sitt forslag til budsjett når man ser responsen til Schäffer, Farahmand, Berg Hanssen og Bakken i Varden 01.12.23. Det forstår jeg godt.

Kulturfeltet, med arrangører i spissen, får betydelige reduksjoner i de borgerliges budsjettforslag. Kall det gjerne å prioritere, men slik vi ser det, er det ikke en god prioritering. Når man i tillegg vet at «fattigdomspakken» ikke en gang er påbegynt arbeidet med, så blir argumentasjonen ytterligere hul.

Videre skriver de fire Høyre-politikerne at de har arvet en krevende økonomisk situasjon på grunn av posisjonens prioriteringer i foregående år. Som de nevnte fire vet svært godt har Skien blitt kåret til Telemarks mest veldrevne kommune av Agenda Kaupang og Kommunal Rapport, så slike angrep faller på sin egen urimelighet. Kåringen tar for seg effektivitet, tjenestekvalitet og den generelle økonomiske situasjonen til kommunen. Forøvrig hadde det vært interressant å høre hvilke investeringer Høyre nå mener kommunen ikke burde foretatt seg, siden de ser ut til å mene at kommunen er dårlig økonomisk styrt.

Gratis tilgang til et myldrende mersmak, deltakelse i byens skolekorps som trener både kreative og teoretiske ferdigheter, eller arrangementer der profesjonelle har amatører og ungdom i lære, er naturligvis med på å skape den inkluderende møteplassen som Skien er. En mulig konsekvens av kuttet som er foreslått er selvsagt at stigen må trekkes ytterligere opp i form av høyere egenbetaling, og et kulturliv som når færre.

Med bakteppet vi idag vet - der store deler av kultursektoren har hatt forbud mot å samle mennesker i store deler av 2 av de 3 siste årene, er de offentlige tilskuddene ofte bærebjelken i å holde hjula igang. Samtidig vet vi at ofte kultursektoren lever av tredelte tilskudd, og at en reduksjon fra kommunen ofte gir utslag i reduksjoner også fra fylke og stat.

Arrangementer gir ringvirkninger. Byens butikker, hoteller, restauranter, scener og lokaler er opplagte. Sceneteknikere, lyd og lys likeså. Det er kortsiktig vinning å tenke at en reduksjon i arrangementer gir gode tall på bunnlinja hvis man ser kommunen under ett, det er det vårt ansvar å gjøre.

Sannheten kan gjøre vondt, og angrep er som kjent det beste forsvar. Men å antyde at kultursektoren skal betale for kampen mot familiefattigdom blir for lettvint. Det er en fair sak å ikke ønske satsning på kultur, men vær iallfall ærlige.