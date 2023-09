Legebilen må også være en del av prioriteringsdiskusjonen

Sykehuset Telemark er midt inne i arbeidet med budsjettet for 2024. Vi er i en vanskelig økonomisk situasjon og det er derfor helt nødvendig å utfordre alle deler av sykehuset til å se på muligheter for å redusere kostnader, slik at de tilpasses de inntektene vi får.