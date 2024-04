Det er lett å bli paranoid av å henge for lenge på nettet.

Nylig skulle jeg selge Switch-en, og tenkte det mest praktiske var Facebook Marketplace.

Facebook er jo trygt, ikke sant?

Knappe minutter etter at jeg la ut annonsen, rant det inn med henvendelser.

«Hei! Er varen tilgjengelig?», åpner svindlerne ofte med.

Det kan virke uskyldig og reelt nok det. Første varseltegn er at de er lite spesifikke.

«Hei! Det er den», svarer jeg.

Da kommer andre varseltegn:

«Dette er supert, jeg ønsker å bestille gjennom HELTHJEM budtjeneste, siden har rabatt på levering».

«Helt greit for meg», svarer jeg, men aner fare.

Vedkommende sender over en skjermdump fra Helthjem sine hjemmesider.

«Så send meg din adresse og mobilnummer, nå legger jeg inn en bestilling gjennom helthjem nettsiden».

Så får jeg en lenke det sannsynligvis er lite lurt å klikke på. Jeg turte ikke gå så langt.

Jeg hopper av, og får et par meldinger om jeg har bekreftet bestillingen, som jeg ignorerer.

Rundt 20 mer eller mindre suspekte profiler var interessert i å «kjøpe» Switch-en min.

Til slutt klarte jeg å finne en reell kjøper i Grenland, så det ordnet seg.

Men det er ikke alltid lett å skille mellom de ekte kjøperne, og svindlerne. De er litt mer sofistikerte enn svindelbrevene du får på mail, og det florerer av dem.

Mange av dem ser ut som tilsynelatende ekte brukere, med profiler som er mange år gamle.

Jeg anser meg selv som relativt bevandret på nettet, men jeg luktet ikke lunta umiddelbart heller.

Det kan gå fort. En kvinne fra Sande gikk rett på da hun skulle selge på Finn.no, og på kort tid var kontoen tom.

Du skulle jo tro at Facebook – eid av Meta, et av verdens største selskaper – hadde litt kontroll på at plattformen deres ikke ble brukt til utbredt svindel, men den gang ei.

Det er visstnok en uunngåelig trend at slike tjenester eller plattformer blir dårligere og dårligere etter at de når en viss størrelse.

Såkalt enshittification.

Teorien er at når plattformen blir såpass stor at «alle» må være på den, forsvinner insentivene for levere kvalitet.

Resultatet er at mye av det Facebook nå viser meg er ting jeg ikke ønsker å se. Mens det før var en nyttig måte å følge med på hva bekjente driver med, er feeden min nå en uhellig blanding av målrettede annonser, mimresider om Friends og høyreradikale meme-grupper.

Så vær varsom der ute. Det dukker stadig opp nye og fantasifulle metoder for å svindle deg.

Her har Helthjem en egen side for hvordan du kan unngå å bli lurt.