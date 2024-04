Når samfunnet åpnet opp igjen etter Covid-nedstengningen, så vi at henvisningene inn til ØNH økte raskt. Denne utviklingen gjelder for alle ØNH-avdelinger i hele landet.

Barn er ekstra utsatte for smitte i barnehage og på skole, og i perioden etter Covid var det mange barn som fikk langvarige luftveisinfeksjoner. Det førte til flere at barn enn tidligere hadde behov for hjelp av spesialisthelsetjenesten, og derav igjen de økende ventelistene.

Det er veldig viktig for oss at barn blir godt ivaretatt og vi har derfor det siste året hatt ekstra fokus på ØNH-barna og ventelistene våre.

Vi har operert mange flere barn enn vi pleier og satt opp ekstra dager hvor vi kun har operert barn. Vi har funnet gode løsninger internt på sykehuset slik at barna på ØNH sin venteliste har blitt høyt prioritert.

Internt har vi omrokert og operert mye ekstra. Leger og sykepleiere har jobbet ekstra og stått på for å ta unna ventelisten. Barn har blitt prioritert foran voksne med lignende plager. Dette har ført til at vi nå har noe kortere venteliste enn tidligere, men den er fortsatt lengre enn vi ønsker. Vi lover derfor at vi ikke gir oss. Vi skal fortsatt jobbe knallhardt for å redusere ventelistene ytterligere.

I denne sammenhengen er det viktig å poengtere at vi som jobber i spesialisthelsetjenesten ikke tar lett på det å legge barn i narkose. Det er alltid en risiko forbundet med slike inngrep. Derfor ønsker vi at gode faglige vurderinger skal ligge til grunn før vi går til det skrittet å legge barn i narkose. Vi følger nasjonale faglige retningslinjer.

Når det gjelder innleggelse av dren på barn er en av anbefalingene å vente litt, rett og slett se det litt an. I en del tilfeller er det faktisk sånn at øreinfeksjonen går over av seg selv etter litt tid. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle. Hvis plagene er gjentakende kan det være riktig å operere, og da skal vi selvfølgelig gjøre det.

I vurderingen av en mulig operasjon, må legen også ha med seg at det «hullet» man lager i trommehinnen når man setter inn dren, ikke alltid gror av seg selv. Ofte etterlater det et hull som må tettes etter noen år. Dette krever en større og lengre operasjon for å «reparere». Derfor er det ekstra viktig at de barna som faktisk skal ha dren i øret, er de som virkelig trenger det.

Hvis vi ser på andre sammenlignbare land i Europa, gjør de færre og færre drensinnleggelser i øret på barn. Norge ligger veldig høyt i antall i forhold til andre land i Norden, Skandinavia og Europa for øvrig. Derfor er vi skeptiske til å øke operasjonskapasiteten vesentlig uten at det følger tilstrekkelig gode og faglige vurderinger med.

Vi har stor forståelse for at dette er en fortvilet situasjon for barn og foreldre (og for besteforeldre). Vi møter disse barna på poliklinikken vår hver dag og vi skal fortsette å jobbe godt for å redusere ventelistene våre.

Et av tiltakene kan for eksempel være å gjennomføre ytterligere ekstra operasjonsdager. Vårt fagmiljø på ØNH jobber veldig godt og det kommer til å gi resultater, jeg lover.