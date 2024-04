Skien Brygge Utvikling, eid av Bane NOR Eiendom og Skien Boligbyggelag, kommer ikke i gang med utbyggingen på Langbrygga, noe mange er glade for. Recreate var også på eiersiden, men en konkurs stoppet dette Grunnen til utsettelsen er at flere har klaget inn til Miljødepartementet over forhold i vassdraget man har reagert på, departementet har mange klager å behandle og svar til Skien kommune kommer i beste fall ikke før ved nyttårstider. Hensikten med dette innlegget er å vise at alt ikke går som det skal med utbygginger av ulike slag. Da kan man jo starte med sykkelbruen i Porsgrunn som i disse dager bygges og som har skapt store problemer for nærområdene. Her har bråk, rystelser og pelling blitt en del av hverdagen for beboerne.

Det er også blitt mer pelling enn antatt på grunn av at bunnforholdene ikke var slik man trodde. Her er det mye uenighet og krangling. Det er også varslet erstatningskrav og de økonomiske konsekvenser er så langt ikke kjent. (Broen er kommet opp i 195 millioner kroner).

Jeg håper at administrasjonen i Skien kommune følger godt med på byggingen av denne sykkelbruen. Gangbruen i Skien er inntil videre satt på vent etter at det er kommet nye klager fra interessene i vassdraget. Det er kommet krav til Kystverket som legger til grunn at det foreligger ny teknologi som bedre kan synliggjøre hvilken virkning planlagte tiltak i et farvann vil få for sikkerhet og ferdsel.

Kystverket ber også om at det utarbeides en strømningsanalyse der alle planlagte tiltak i området er med i beregningen.

En simulatorkjøring av ulike situasjoner, Kystverket hørte på argumentene fra de ulike aktører, snudde og har så krevd nye undersøkelser, dette går blant annet på fremkommelighet og sikkerhet i farvannet. Svein Olav Ellingsen, prosjektleder i Bane Nor Eiendom, skriver i en artikkel i Varden onsdag 17. april følgende sitat: "Med en bro over elva tar byen og folket vannet og elva tilbake fra havnetrafikk og industri". Hva slags sludder er dette?

En bro vil jo stenge folk ute fra sentrum, folk fra Klosterøya øst blir på Gimsøyområdet og ikke minst blir jo Herkules frekventert og sentrum kommer enda lenger vekk.

Og apropos havnetrafikk, vi ønsker jo et trafikkert farvann med kanalbåtene, andre nyttebåter (Skarsfoss blant annet), de mange og ulike båter som skal opp i Telemarkskanalen, fiskere og mange andre farkoster. Havnebassenget skal jo yngle av liv, faktisk så er det også industriell virksomhet i vassdraget. To ganger om dagen drar "Ulla" lekteren med korn fra Skien og ut til siloen på Bøleveien, det er for øvrig også annen ønsket nyttetrafikk på elven. Ellingsen burde i sitt innlegg tatt med forurensningen som vil komme i vassdraget om det blir bygget bro og det blir en utvidelse av bryggeområdene, dette vil forårsake at gamle giftstoffer vil virvles opp og ødelegge alt liv i elven (laksen ikke minst). Katteskjær med sitt fugleliv ødelegges og legges øde for et yrende fugleliv.

Relatert til dette, kunne jeg tenke meg å få vite hvilken vei anleggstrafikken fra bro/bryggeutbygging er tenkt, skal den gå gjennom Follestad eller sentrumsgatene i Skien? Det er ikke bare er "bygge i vei". Vi ser hvor ødeleggende dette kan være og i dette tilfellet er det byen vår det gjelder, en by vi er vokst opp i og som vi er glade i.

Alle er ikke imot endringer i bybildet, men det må være rasjonelt og til byens beste, ikke til utbyggernes beste og deres kapital/økonomi, slik det er med utbyggingen på Langbryggene og ved bygging av bro over Bryggevannet. Dette er utbyggernes ide og ønsker, det kommer ikke fra Skiens egne innbyggere, det er det verdt å merke seg. Skien har gått på en stor og skandaløs smell ved utbyggingen av Meierikvartalet, som forblir liggende i ruiner som en stor slagmark midt i det beste av byens sentrum. Det verste av alt, det ser ut til at slik vil det se ut i lang tid fremover fordi utbyggerne ikke hadde en plan B da plan A røk. Det er nesten så må nesten ikke tror det!

At så store utbyggere ikke var/er mer profesjonelt i sitt virke, er jo nesten utrolig og det er ingen plan for veien videre. Det hele resulterer i at det er dette turister som kommer til byen i sommer først og fremst vil se og snakke om, deler av byen er jo ødelagt! Derfor må man ikke gå i gang med bygging av gangbroen, vi kan risikere at vassdraget vårt kan bli ødelagt av byggherrer som ikke mestrer sitt fag. Det er mer enn nok med den slagmarken vi allerede har i byen vår.

Heldigvis holder Kystverket igjen på brobyggingen.

Vi har et idyllisk og flott vassdrag, med laksetrapp innerst i havnebassenget, her er to store fosser, vi har et Katteskjær med et yrende fugleliv, laksefiskere på land og sjø, kanaltrafikk, fritidsbåter og mye annet, dette må vi ikke risikere å miste ved at vi blir kapitalens ofre.