Det var i slutten av mai i år at Arild Årmot (56) fra Bø kjørte sin Tesla på Kongsbergveien i Notodden for å treffe kjæresten sin.

På turen – og som tidligere omtalt i Varden – hygget Årmot seg med det han kaller «flate fersken», såkalte paraguayos. Årmot er spesielt glad i denne søte fersken-varianten og spiste flere av dem mens han rattet i vei for å møte kjæresten.

Havnet på genseren

Underveis i ferskenspisingen måtte Årmot kvitte seg med diverse fruktsteiner av den særdeles klissete sorten. Én av steinene havnet i en ren genser som lå i passasjersetet. Slik Varden også har formidlet tidligere, forsøkte Årmot – med blikket fortsatt på veien – å lokalisere steinen. Så brukte han høyrehånda til å fikle og flytte på det som lå oppå genseren, henholdsvis solbriller, en krem og Årmots mobiltelefon.

– Så rista jeg på genseren til steinen falt ut, fortalte Årmot da Varden pratet med ham i august i år.

Mener de så ham bruke mobilen

Den gang hadde 56-åringen akkurat vært i retten og talt påtalemyndigheten midt imot. Politiet var nemlig også på plass i Kongsbergveien den aktuelle maidagen – og bøtela Arild Årmot for bruk av håndholdt mobiltelefon. To av politioverbetjentene på stedet var overbevist om at de så Årmot bruke mobiltelefonen mens han kjørte, og stoppet ham.

Årmot på sin side var aldri i nærheten av å akseptere boten.

– Jeg føler jeg ble både sett og hørt av retten, sa 56-åringen fornøyd til Varden etter at han var blitt frikjent i Telemark tingrett.

Påtalemyndigheten anker

Nå må den opprinnelige lundeheringen like fullt møte i retten igjen. Politifullmektig Margit Slåtta Flothyl, som har vært påtaleansvarlig i saken, sier i en kommentar at påtalemyndigheten har valgt å anke saken inn for Agder lagmannsrett.

– Det er forhold ved dommen som gjør at påtalemyndigheten velger å anke, opplyser Flothyl.

Arild Årmotprøver å tenke minst mulig på at det blir en ny rettsrunde.

– Jeg nekta å vedta boten fra første sekund, for jeg visste at jeg ikke hadde brukt telefonen. Jeg bestilte telefonutskrift med all datatrafikk og visste at det ikke var noen trafikk. Min forklaring har ikke endret seg noe. De kan umulig ha sett at jeg brukte telefonen, for det gjorde jeg ikke, fastholder Årmot.

Står fast ved sin forklaring

I tingrettens dom fra august i år heter det blant annet:

«Tiltalte (Arild Årmot) forklarte i retten at han ikke har noe behov for å holde mobilen, enda mindre betjene den med hånda og tommelen slik politiet hevder. Systemet i hans Tesla og mobil er slik at tjenestene kan stemmeaktiveres. Med sin stemme kan han gi beskjed om å sende SMS, ringe opp eller åpne hjemmesider.»

I tingretten førte Årmot saken sin selv. Nå har han fått oppnevnt en forsvarer som vil møte med ham.

– Er du overrasket over at saken kommer opp igjen, Årmot?

– Det er vel ikke noen bombe. Men når det er sagt, har jeg tidligere sett at påtalemyndigheter kritiserer advokater for å anke saker fordi de anser dette for feil bruk av offentlige midler. I min sak har de tydeligvis en annen vurdering, konstaterer Årmot.

– Selv forteller jeg bare nøyaktig hva som har skjedd. For meg er det forholdsvis enkelt, sier han.

Ankeforhandlingen går i Agder lagmannsrett 3. januar neste år.