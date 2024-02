Kort oppsummert Politiet i Innlandet har identifisert de brente levningene funnet på en gård i Løten som Ole Andreas Sønstvedt, en 37 år gammel mann fra Grenland.

Sønstvedt har vært savnet en stund, og en kvinne i 40-årene som eier gården er siktet for medvirkning til drap.

Politiet fortsetter de kriminaltekniske undersøkelsene på eiendommen og motiver for drapet er fortsatt ukjent. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

Levningene tilhører den 37 år gamle mannen fra Grenland som har vært savnet fra området.

Det melder Innlandet politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

I samråd med de pårørende frigir politiet navn og bilde. Det er Ole Andreas Sønstvedt, 37 år, som er funnet.

Fra bistandsadvokat Heidi Ysen ønsker familien å formidle følgende:

– Det er en stor sorg å få vite at en sønn og bror er borte, og sjokkerende at det har skjedd på denne måten. Samtidig er det en lettelse å endelig vite. Familien ber om at pressen respekterer at de ønsker å sørge i fred, og ta dette innover seg.

Få opplysninger

Ytterligere opplysninger om levningene, kan politiet på dette stadiet av etterforskningen ikke kommentere.

– Grunnen til dette er at politiet ikke ønsker at vitner som kan ha relevant informasjon i saken skal påvirkes av informasjon de leser i media, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen som legger til at det på et senere stadium i saken kan være aktuelt å gå ut med mer opplysninger om dette.

Politiet jobber fortsatt med kriminaltekniske undersøkelser på eiendommen. Nye funn har fortløpende blitt sendt inn til analyse til Kripos og Rettsmedisinsk institutt.

Disse undersøkelsene vil fortsette i lengre tid fremover. Innlandet politidistrikt har mottatt svar på noen prøver og venter fortsatt på svar fra flere. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan vi ikke gå inn på resultater fra disse prøvene.

Kvinnen i 40-årene som eier gården han ble funnet død på er siktet for medvirkning til drap.

– Siktelsen som ble endret 3. februar bygger på en antakelse om at levningene som ble funnet tilhører Sønstvedt, og sånn sett har hun vært forberedt på at bekreftelsen ville komme. Men hun er trist over å høre at han nå er funnet død. Hun håper etterforskningen vil gi svar på hva som har skjedd med ham, sier kvinnens forsvarer, Jens-Henrik Lien, til Dagbladet.

Kvinnen sitter nå i varetektsfengsel.

Ber om tips

Politiet jobber fortsatt intensivt med etterforskningen i saken og det gjenstår fortsatt omfattende gjøremål. Det er ingen andre mistenkte eller siktede i saken.

– Hvis publikum har opplysninger om aktivitet på eiendommen fra nyttårsaften og frem til og med 24. januar så oppfordrer vi dem om å ta kontakt med politiet, sier Nytrøen. Tips kan ringes inn til politiet på 94 01 65 55 eller ved å bruke gå inn på politiet.no for å tipse.

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen opplyser at de går ut med navnet på Sønstvedt nå fordi rapporten om identifisering konkluderer med at levningene som er blitt funnet tilhører ham.

Hun opplyser at de nå konkluderer med at han er død, men at hun ikke kan si noe mer om levningene. Politiet har per nå ikke klarhet i tidspunktet for dødsfallet. Det er en mulighet for at den endelige obduksjonsrapporten vil si mer om det.

– Vi har ikke den endelige obduksjonsrapporten ennå, sier Nytrøen til Varden.

Flere beslag

Politiet har tidligere fortalt at Sønstevedt har vært kjærester med kvinnen som er siktet for drap. Men at de jobber med å kartlegge status på forholdet rundt nyttårsaften. Politiet har tidligere fortalt at de har jobbet med å undersøke historikk og økonomiske forhold i forbindelse med etterforskningen. Men Nytrøen kan ikke si noe om et mulig motiv for en drapshandling.

Sønstvedt kommer opprinnelig fra Skien. Nytrøen sier til Varden at de ikke har full oversikt over når han flyttet til Løten.

Men:

– Han har oppholdt seg på gården på Løten over lengre tid og bodd der.

– Har dere noen formening om et drapsvåpen?

– Vi har gjort flere beslag av gjenstander i saken, men jeg kan ikke kommentere hva slags beslag det er.

Ingen andre i kikkerten

Kvinnen er siktet for drap eller medvirkning til drap. På nåværende tidspunkt er det ingen andre personer som er mistenkt eller siktet i saken.

– Det har heller ikke vært det, men vi har ikke full oversikt over hva som har skjedd.

Nytrøen bekrefter at politiet har mottatt flere tips i saken, og at de fortsatt ønsker det. Politiinspektøren opplyser at de har fått tips som har hjulpet politiet. Hun forteller at noen av tipsene har vært nyttige, mens andre har vært sprikende.

– Jeg kan ikke gå inn på hva som har kommet inn av tips, fordi vi er redd for at det vil påvirke andre tips.