– Politiet venter fortsatt på svar fra Kripos på analysene på levningene som i forrige uke ble funnet på en eiendom i Løten, men politiet kan bekrefte at levningen var brent, melder politiet.

Det var forrige uke at politiet aksjonerte mot en gård i Løten. En mann fra Grenland er meldt savnet, og det er funnet blodspor som stammer fra grenlandsmannen på gården. Det ble også funnet levninger, men det er ikke klart om dette er fra den savnede.

Ønsker å komme i kontakt med vitner

Ytterligere opplysninger om levningene, kan politiet på dette stadiet av etterforskningen ikke kommentere.

– Grunnen til dette er at politiet ikke ønsker at vitner som kan ha relevant informasjon i saken skal påvirkes av informasjon de leser i media, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Beslag i lavvo

– Men jeg kan bekrefte er at det er gjort beslag i lavvoen, og også flere andre steder på eiendommen som politiet vil karakterisere som interessante og som er sendt inn til Kripos for analyse. Vi venter fortsatt på svar på flere av disse sporprøvene, sier Nytrøen.

Det er en sentral del av politiets etterforskning å kartlegge all aktivitet som er skjedd på gården i Løten i perioden nyttårsaften frem til og med 24. januar.

– Hvis publikum har opplysninger om aktivitet på eiendommen i denne perioden, så oppfordrer vi dem om å ta kontakt med politiet, sier Nytrøen.

– Vi ønsker å komme i kontakt med alle personer som har vært på gården i Løten i denne perioden, opplyser Nytrøen.

Gårdsdriften og dyrene blir ivaretatt av kyndige personer. Mattilsynet er også koblet på for å sikre at alt går for seg på forsvarlig måte. Dette er ikke til hinder for politiet etterforskning.