De store snømengdene gjorde leteaksjonen i Stavern krevende. Nå kan mildværet gi nye spor i drapssaken.

Vurderes fortløpende

– Det gjøres fortløpende vurderinger på om søket skal gjenopptas basert på informasjon som kommer frem i etterforskningen, sier Ola Jacob Garder, som er politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt.

Det har gått mer enn tre uker siden en mann i 50-årene ble funnet død i sitt hjem i Stavern 2. januar.

Samboeren hans ble samme dag siktet for drapet og etterlyst. Politiet har i ettertid gått bort fra at dette er hovedteorien, men kvinnen i 40-årene er fortsatt siktet for drap.

Kvinne er ikke funnet, og politiet har gått ut med svært få opplysninger om både hendelsesforløp og hva som er kommet frem gjennom tips og etterforskning.

Bruker drone

Politi, dykkere og frivillige har lett etter kvinnen med stor styrke, men snø og kulde har gjort leteaksjonen vanskelig. Søket etter kvinnen ble trappet ned i forrige uke.

Nå fører mildværet til at snøen forsvinner og politiet setter inn nye metoder for å finne kvinnen.

– Politiet har hatt droneaktivitet i området for å kartlegge terrenget nå som det er mye snø som har smeltet. Dette vil kunne gi oss beslutningsgrunnlag for hvorvidt det er områder vi ønsker å søke i fremover, sier Garder.