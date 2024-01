Det melder NRK.

Videoene er hentet inn fra både Stavern og Larvik-området, og inneholder opptak fra 30. desember til 2. januar.

Politiadvokat Ole Jacob Garder bekrefter til NRK at det snakk om mange timer med film, og at gjennomgangen er svært tidkrevende. De håper å finne spor av de aktuelle personene eller deres bilbruk.

Både mannen og kvinnens mobiler er sikret av politiet og disse sjekkes for både innhold og bevegelser. Politiet opplyser videre at det vurderes å gjenoppta et aktivt søk i Stavern etter helgen, da det er mulig at noe av snøen vil forsvinne på grunn av mildvær.

Kvinnen, som er en lærer i 40-årene fra Porsgrunn, har vært savnet etter at hennes samboer ble funnet død i boligen i Stavern