Nå bønnfaller de politiet om å frafalle siktelsen før hun skal begraves like etter påske.

– Tanken på å begrave søsteren vår uten at siktelsen er fjernet og navnet hennes er renvasket, er helt ubegripelig. Hun skulle aldri ha vært siktet til å begynne med, sier en av kvinnens to søstre i et stort intervju med VG mandag.

– Vi fikk panikk

Til avisa beskriver hun 49-åringen som «verdens snilleste person».

– Hun var en utrolig dedikert lærer, mor, venninne, datter, søster og tante. Hun hadde vært barneskolelærer i Porsgrunn i 20 år uten en eneste sykedag, forteller søsteren og sier at «alarmen gikk» hos familien da kvinnen ikke dukket opp på jobb 2. nyttårsdag.

– Vi fikk panikk. Hun er ikke typen som ikke kommer på jobb og ikke sender nyttårsmeldinger til familie og venner. Da vi ikke fikk tak i henne, så skjønte vi at noe hadde skjedd, sier hun.

Kvinnen ble meldt savnet da hennes samboer ble funnet død i leiligheten i Stavern på kvelden tirsdag 2. januar. Hun ble funnet død på en strand i Stavern onsdag 13. mars.

– Politiet igangsatte ikke en skikkelig stor leteaksjon i de første kritiske timene etter at hun ble meldt savnet. I stedet var politiet opptatt av at søsteren vår kunne ha rømt til utlandet . Det visste vi at ikke var tilfelle. Søsteren vår ville aldri rømt til utlandet. Hun har aldri bodd i utlandet heller, forteller søsteren til VG og legger til at familien møtte politiet til avhør dagen etter at mannen var funnet død, 3. januar.

– Vi var ekstremt tydelige på at «Aldri i verden om søsteren vår har drept samboeren sin og er på rømmen», sier hun.

Politiet venter på svar

Politiadvokat Ole Jacob Gaarder sier til VG at politiet ikke kommer til å endre eller fjerne siktelsen mot kvinnen før de har mer informasjon.

– Kompetansen til å treffe en påtaleavgjørelse i en sak hvor noen er siktet for drap er tillagt Riksadvokaten. For at politiet skal kunne sende saken med sin innstilling til høyere påtalemyndighet, er vi avhengig av at de nødvendige rapporter og analyser er ferdigstilt og foreligger i skriftlig form. Det er ennå ikke tilfellet, sier Garder.