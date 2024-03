Det bekrefter politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Politiet bekrefter fredag ettermiddag at den var den savnede kvinnen fra Stavern som ble funnet av en turgåer på Tenvikodden onsdag ettermiddag. Dette kommer frem av den rettsmedisinske undersøkelsen, skriver politiet.

Funnet ved sjøen

Lillejulaften la samboerparet ut en hilsen på Facebook hvor de ønsket omverdenen god jul. Nå er begge bekreftet døde.

Mannen ble funnet død i deres felles hjem i Stavern 2. januar.

Kvinnen er nå identifisert som den døde personen som onsdag 13. mars ble funnet ved sjøen i Larvik.

– Politiet har også fått tilgang på den foreløpige obduksjonsrapporten, men ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å kommentere innholdet i denne. Årsaken er at politiet har behov for å gå grundig igjennom rapporten og må se den i sammenheng med etterforskningen. I tillegg er ikke de rettsmedisinske undersøkelsene ferdig, opplyser politiet i pressemeldingen.

Drapssaken har pågått i to og en halv måned.

Siktet for drap

Kvinnen i 40-årene var i en årrekke lærer ved en barneskole i Porsgrunn.

Hun har vært savnet siden tirsdag 2. januar. Da ringte hennes pårørende til politiet fordi de ikke fikk kontakt med kvinnen og var bekymret.

FUNNSTED: Det er lagt ned blomster på stedet hvor kvinnen ble funnet død. Foto: Fredrik Pedersen

Politiet tok seg inn og fant samboeren hennes død i deres felles bolig.

Kvinnen var sporløst forsvunnet.

Hun ble kort tid etter siktet for drap og etterlyst internasjonalt. Tre dager etter gikk politiet derimot ut og sa at mistanken mot kvinnen var svekket, men at hun fortsatt var siktet for drap.

I pressemeldingen opplyses det at status til personene per nå ikke er endret.

Lette i nærområdet

Letemannskap fra politiet, Røde Kors og frivillige lette etter kvinnen i nærområdet og sjøen rundt Stavern, men store snømengder og kulde gjorde letearbeidet krevende i starten.

Politiet har ikke gått ut med dødsårsaken eller om mannen i 50-årene ble funnet med synlige skader.