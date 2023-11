I førjulstiden i fjor delte Porsgrunn Røde Kors gjennom Ønsketreet ut gaver til rundt 1.840 mottakere.

I år har antallet søknader allerede bikket 2.000.

– Det er en stor økning, og fortsatt så venter vi på mottak og offentlige instanser - hvor søknadsfristen var litt utvidet. Det er rett slett veldig trist at så mange har behov for hjelp, men det er jo egentlig ikke så overraskende. Alt har blitt dyrere, og flere folk får mye mindre å rutte med. De må kutte der de kan, sier Siri Løite.

Hun er leder av migrasjon i Porsgrunn Røde Kors og har ledet Ønsketreet de siste tre årene.

– På grunn av dyrtiden vi lever i, så er det faktisk slik at en del som tidligere var givere nå er folk som søker om hjelp selv. For mange er det et nederlag å gjøre det, sier Løite.

Små ønsker

Hun sier at det spesielt trist å se alle de «enkle» ønskene som mange foreldre og barn kommer med i år.

– Man kjenner på klumpen i halsen når man ser at man ønsker seg såpebobler, blyantspisser og spedbarnsgrøt. Da skjønner man veldig godt hvordan situasjonen må være for dem som står bak ønskene. Det er så banalt. I tillegg så er det en stor økning av ønsker om klær og sko til barn, slik at de kan delta på uteaktiviteter på skolen eller i barnehagen, sier Løite.

En jente ønsker seg såpebobler til jul. Foto: Porsgrunn Røde Kors

En mor har sendt inn et ønske om barnegrøt til sin lille sønn. Foto: Porsgrunn Røde Kors

Plukk et ønske

Ønsketreet fungerer på den måten, at det på flere steder rundt om i Porsgrunn vil stå juletrær hvor alle ønskelappene er hengt opp. Så kan folk plukke med seg lappene og gå til anskaffelse av det er ønsket, og så kan gavene leveres til Servicesenteret.

Denne helgen kommer Røde Kors til å ha stand i Beha-kvartalet, på Hovengasenteret, ved Porselensfabrikken og på Rådhusplassen i Porsgrunn.

Her står trærne

Ønsketrærne vil være plassert på følgende seks lokasjoner:

Beha-kvartalet

Servicesenteret

Charlie Kino

Lindas Hudpleie

Comfort Hotel Porsgrunn

Banken Kafé (Heistad)

