– Hvis du bare sjekker om du går i pluss eller må ut med restskatt, kan du gå glipp av mange tusenlapper. Invester noen minutter på å gå gjennom skattemeldingen din, kontroller at alt er korrekt og at alle fradrag er med. Det kan bli noen lønnsomme minutter, sier Elisabeth Landsverk, privatøkonom i SpareBank 1 Østlandet i en pressemelding.

Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse for Sparebank1. Den viser at 1 av 10 ikke sjekker i det hele tatt, 2 av 3 bruker bruker noe tid på å gå gjennom skattemeldingen, og 1 av 4 går raskt over, ifølge pressemeldingen.

Har du lån sammen med noen?

I år er det nytt i skattemelding for de som har lån sammen med noen. Lånet og lånerentene er likt fordelt på den du har lån sammen med, og om man ønsker en annen fordeling må dette endres, påpeker Landsverk.

– I de fleste tilfeller hvor begge er i vanlig jobb, er det ukomplisert og fornuftig at lånet og rentefradragene knyttet til dette fordeles likt. Men er det skattemessige årsaker som for eksempel at en har lav inntekt eller pensjonsutbetaling, kan det være lurt å regne på om mer av fradragene bør føres på den med høyest inntekt, sier Landsverk, og påpeker at det også kan være juridiske og eiermessige årsaker til å fordele annerledes.

– Det er stadig flere foreldre som hjelper barna inn på boligmarkedet ved å kjøpe bolig sammen med dem. De blir da medlåntakere og får halvparten av lånet oppført på seg. Ønskes det en annen fordeling av lån og fradrag må dette redigeres på skattemeldingen av begge parter, sier Landsverk.

Her er privatøkonomens tips for å sjekke skattemeldingen

• Sjekk inntekten. Skattefrie frynsegoder og godtgjørelser kan være feilført som lønn.

• Før opp og sjekk reisefradrag eller pendlerfradrag – dette er ikke ferdigutfylt. Bruk gjerne skatteetatens kalkulatorer for beregning av fradragene.

• Sjekk at alle utgifter til pass av barn er med. Det kan være mangler i oppgavene fra barnehage, SFO eller dagmamma. Ikke glem utgifter til barnepass og kjøring til og fra barnehage.

• Få med fradrag for fagforeningskontingent og gaver til frivillige organisasjoner som er godkjent for skattefradrag.

• Husk å føre opp kryptoverdier - både kjøp, salg og formue. Dette er ikke ført opp automatisk.

• Kontroller gjeld og renter. Du får fradrag for renter på lån.

• Felles lån eller medlåntaker? I skattemeldingen er lån du har med andre fordelt likt mellom dere. Hvis dette er feil, må dere selv endre.

• Leier du ut? Sjekk hvilke fradrag du kan føre opp.

• Privat lån eller lån fra arbeidsgiver? Før opp rentene og få fradrag.

• Refinansiert? Du får fradrag også for utgifter til takst og andre omkostninger/gebyrer.

• Restskatt? Betaler du skyldig skatt innen 31. mai slipper du renter på restskatten. Les om frister for betaling av restskatt på skatteetatens sider.