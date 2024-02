Torsdag 7. mars klokka 19.30 braker det løs på Kafé K i Porsgrunn. Varden har invitert et knippe dyktige grelandsdamer – til å snakke om temaer de brenner for.

– Dette er tredje gang vi arrangerer Vardens kvinnevorspiel og for meg er det et skikkelig høydepunkt som jeg gleder meg like mye til hver gang. Jeg kan ikke tenke meg en bedre oppladning til kvinnedagen enn å få høre historiene til denne gjengen, sier debattansvarlig i Varden, Heidi Østhus Erikssen.

Hun skal også være møteleder på arrangementet.

«Har jeg blitt gæren?»

Som sist er det stor variasjon i bakgrunnen til kvinnene som skal stå på scenen – og temaene de skal snakke om:

Linn Røyneland, gynekolog: Har jeg blitt gæren? Eller er jeg i overgangsalderen?

Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG: Sommervikaren i Varden som ble en av Medie-Norges mektigste

Jannicke Abrahamsen, artist og produsent: Droppet musikalkarrieren for å løfte frem unge stjerner i Grenland

Lemlem Mesfen Habtemariam, papirløs flyktning og Hedda Foss Five, tidligere ordfører: Har barselgruppa i ryggen i kampen for å beholde familien

Anette Jørgensen, innholdsprodusent: Jeg sa opp den trygge jobben for å satse på drømmen. Var det egentlig en god idé?

Sandrina Sandell, gründer og samfunnsdebattant: Angst og depresjon satte ingen stopper for gründerdrømmen

Artisten Guro Bø Kaasa fra Bø i Telemark og pianisten Jakob Amadeus Hetland skal stå for underholdningen på denne inspirasjonskvelden.

– Stolt

Erikssen håper temaene vil engasjere bredt.

NOE FOR ALLE: Heidi Østhus Erikssen tror variasjonen i innleggene gjør at alle vil finne minst ett tema som treffer dem. Foto: Tone Lensebakken

– Jeg gleder meg særlig til å høre om et tema jeg er stolt av at Varden setter på dagsorden, nemlig overgangsalder. Dette er noe som rammer alle kvinner i løpet av livet, i svært ulik grad. Mens noen knapt er berørt, har andre så mange plager at livet nærmest blir snudd på hodet. Dette skal den erfarne gynekologen Linn Røyneland snakke mer om.

– Så synes jeg også det blir spennende å høre historien til gründer Sandrina Sandell – hvor hun letter på sløret om utfordringer med psykisk helse, og hvordan hun i dag bruker disse erfaringene i jobben sin.

– Men jeg er helt sikker på at alle innleggene kommer til å engasjere.