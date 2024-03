Det melder politiet på sine nettsider.

– Politiets fellestjenester (PFT) vil advare mot e-poster som hevder at mottakeren har lastet ned overgrepsmateriale. Disse skal ikke besvares, og vi oppfordrer til at de slettes, heter det i pressemeldingen fra PFT.

Ifølge e-posten skal mottakeren ha lastet ned overgrepsmateriale fra internett. De blir oppfordret til å svare til en e-postadresse som ikke går til politiet.

– E-posten er et svindelforsøk, og bør slettes uten videre oppfølging, er den klare beskjeden i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen er det flere tegn på at e-posten ikke kommer fra PFT eller politiet, blant annet dårlig språk og at e-postadressen ikke tilhører politiet.

– I tillegg ville aldri politiet orientert noen om et mulig lovbrudd av denne typen på e-post, eller bedt om sensitiv informasjon på denne måten, påpeker de i pressemeldingen.

– PFT forstår at det kan virke skremmende å motta en slik e-post, og ser derfor behovet for å gå ut med en advarsel, slik at det ikke skulle være tvil om at dette er svindelforsøk, og ikke en reell henvendelse fra politiet.