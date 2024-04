Boligpartner har meldt oppbud, melder Hamar Arbeiderblad (HA).

– Dette er en tung dag for alle Boligpartnere. Vi har kjempet hardt og har snudd hver stein. Målet har hele tida vært å redde en stor arbeidsplass og en sterk merkevare som er bygget opp over 30 år, sier administrerende direktør i BP Gruppen Norge AS Eskild Wedvik i en pressemelding.

De ansatte ble informert tirsdag ettermiddag.

Selskapet Bolig Partner AS ble etablert i 1993 og er en av landets største hus- og hytteleverandør. Selskapet har salgskontorer og frittstående forhandlere over hele landet.

Ifølge HA er det kun egeneide salgskontorer som omfattes av konkursen. Frittstående forhandlere omfattes ikke av konkursen og fortsetter sin drift.

– Våre tanker går til alle involverte. Vi tenker spesielt på alle våre kunder, ansatte, forhandlere, leverandører og samarbeidspartnere som har stått ved vår side i mange år. Sammen har vi kjempet, og hatt stor tro på å finne en løsning for selskapet. Dessverre har vi ikke lykkes, sier Wedvik i pressemeldingen.