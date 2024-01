– Jeg synes det er trist, rett og slett.

– Bare en utgang på det her

Det sier Senterparti-topp i Telemark, Terje Riis-Johansen.

Fredag kveld gikk Sandra Borch (Sp) av som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter at E24 avslørte at masteroppgaven inneholder passasjer som er identiske med eldre masteroppgaver fra andre studenter.

– Jeg gjorde en stor feil og jeg tar det hele og fulle ansvaret, sier Borch under pressekonferansen klokka 20.00.

Riis-Johansen sier fredag kveld at han støtter avgjørelsen om å trekke seg som statsråd.

– Det er umulig å forsvare, og det var bare en utgang på det her, sier han.

Sandra Borch trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister fredag kveld. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Vanskelig å jobbe videre som statsråd

Den tidligere fylkesordføreren i Vestfold og Telemark ser for seg at Borch hadde måttet gå av som statsråd uansett hvilket departement hun hadde hatt ansvar for, men at det er spesielt alvorlig med tanke på at hun var statsråd for forskning og høyere utdanning.

– Det blir ekstra tydelig fordi hun har ansvar for at sånt ikke skal skje. Gitt at det har vært en bevisst handling i unge dager, er det uansett vanskelig å jobbe videre som statsråd, sier han.

Riis-Johansen beskriver Sandra Borch som en arbeidsom politiker, og synes hun har gjort en god jobb.

– Hun bemerket seg spesielt godt som landbruksminister, og har fått ting gjort. Dette er veldig trist, sier han.

– En verden som faller litt sammen

Under pressekonferansen valgte Sandra Borch å trekke seg, før hun gikk av talerstolen uten å ta imot spørsmål. Heller ikke E24 skal ha fått en kommentar i forbindelse med avsløringen. Flere, blant annet Varden-redaktør Tom Erik Thorsen, setter spørsmålstegn ved dette.

Terje Riis-Johansen har forståelse for at det kan være vanskelig.

– Jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i hvordan hun har det nå. For henne er det nok en verden som faller litt sammen, og hun har det nok fryktelig vondt. Jeg tror det er en menneskelig reaksjon, sier han.