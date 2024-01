Erlend Viddal var en godt likt pubdriver av Mets, og jobbet knallhardt for fortsatt eksistens for den tradisjonsrike sportsbaren i Skien.

Han jobbet først i databransjen og var en IT-gründer. Allerede som 12-åring gjorde Erlend seg bemerket da han utviklet et dataprogram for Commodore 64.

Viddal ledet blant annet Vardens digitalsatsing gjennom datterselskapet Webplan i andre halvdel av 90-tallet. Selskapet utviklet programmet «Publicus» som ble brukt av aviser i Norge og flere land i Europa.

Firmaet ble solgt til danske «Saxotech». Viddal ledet satsingen mot det amerikanske markedet, med base i Tampa (Florida). I USA jobbet han i 19 år.

Etter at han returnerte til Norge var han blant annet i det lokale selskapet «Protekt IT».

I april 2019 tok han over Mets sammen med noen kompiser. Erlend ville ha Mets tilbake til der den var. Da hadde puben vært stengt i noen måneder på grunn av en konflikt mellom de daværende eierne og Skien kommune.

Viddal fikk elleve måneder i vanlig drift og gjorde en god jobb med å snu et frynsete rykte for sportsbaren.

«Før Erlend Viddal tok over Mets Sportsbar i Henrik Ibsens gate i Skien var ikke sportspuben kjent for å være den fineste eller best belyste puben. Hyppige skjenkekontroller, påfølgende prikker og konflikter med kommunen var det som gikk igjen i avisene», skrev Varden.

Så kom 2020. Året det ble nærmest umulig å drive restaurant i Norge. Koronaens inntog sørget for nedstigninger og strenge restriksjoner. Pubdriveren sto likevel på for å opprettholde den fine atmosfæren de hadde skapt.

Likevel ble det tøft, for tøft. For når også strømregningene og kostnader for å vise fotball gikk av skaftet, var det ikke lenger mulig å holde driften i gang.

– Vi regner med å betale mellom 300.000 og 400.000 kroner i strøm. I forfjor hadde vi i overkant 80.000 i strømregning, og rundt 120.000 kroner i fjor, sa Viddal rett før helgen de stengte i oktober 2022.

Erlend Viddal slet med sykdom det siste året. Han ville blitt 57 år i 27. februar.