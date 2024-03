Jeg støtter fullt ut at mennesker forsøker å rette oppmerksomhet mot de grusomhetene som skjer. Jeg kjenner ingen som ikke synes det er for jæv … Jeg forstår også at palestinere er fulle av aggresjon. Det hadde sikkert jeg og de aller fleste nordmenn vært i tilsvarende situasjon.

Likevel mener jeg at arrangøren bommet fullstendig da de valgte å igangsette dette under en fotballkamp med ungdommer, uten å tenke på konsekvensene. Et idrettsarrangement for spillere mellom 16–19 år burde foregå i trygghet. Tirsdag sto det to politimenn med maskinpistoler ved siden av innbytterbenkene på Skagerak Arena, mens et stort antall andre politimenn var bevæpnet med andre skytevåpen og pepperspray. Er det sånn vi vil ha det i Norge?

Arrangøren visste selv at det ville dukke opp flere de ikke kjente til – som fort vekk kunne være bråkmakere. Og når folk møter opp med ansiktet tildekket av skjerf, hetter eller masker, så må nok mye av hensikten være å ikke bli identifisert for ting man kan finne på å gjøre, og av en karakter som blir betegnet som ulovlig. På forhånd ble det oppfordret fra arrangøren om ikke å ta med barn. Da burde det ringe i en eller annen alarm.

De fleste av de frammøtte var selvfølgelig ikke ute etter bråk, men det var mer enn fire-fem bråkmakere der. Og det var slettes ikke bare ungdom. Det var mange som ble dratt med, og det ble rettet aggresjon mot politi og media. Gestikulering med hensikt å skremme, steinkasting, knallskudd, raketter, spytteklyser og forsøk på å bryte seg inn på stadion. De forsøkte å stjele utstyr og gikk til angrep på blant annet TV2s utsendte. At stemningen var hatsk, er nok ingen overdrivelse. Tvert imot.

Jeg er naturligvis for ytringsfrihet og vår mulighet til å demonstrere. Den er kanskje noe av det viktigste vi har. Det er en grunnleggende menneskerettighet og er beskyttet av vår grunnlov. Den gjør at vi kan ytre oss fritt, også med kontroversielle, kritiske, upopulære, politisk ukorrekte og populistiske meninger. Naturligvis innenfor et lovverk.

Samtidig kan det virke som om ytringsfrihet ikke gjelder begge veier i denne saken. Her om dagen fikk jeg en e-post fra en jeg anså som oppegående og som i mange år har jobbet som lærer. «Er du egentlig en kristen fascistisk sionist, på Anders Rambekk nivå?», var det intelligente spørsmålet. Og det er ikke den eneste kommentaren/ meldingen som har kommet med samme nivå.

Arrangøren skal være glad for at politiet gjorde jobben sin og at ingen ble skadet. Politiet/Norges Fotballforbund gjorde også rett da de valgte å lukke arrangementet slik at demonstrantene ikke kom inn. Det kunne eskalert og endt tragisk.

Ingen av de som arrangerte demonstrasjonen bør verken trekke på smilebåndet eller riste på hodet neste gang de hører om en tenåring som plutselig hadde 150 stykker hjemme i stua etter å ha lagt ut et «festinnlegg» på Facebook. Det er i beste fall naivt å ikke forstå at det ville blir bråk under demonstrasjonen ved Skagerak Arena.