Det skriver NRK mandag ettermiddag.

Ifølge statskanalen mener Kripos at det er gode muligheter for å få svar på hva som skjedde dersom kroppen blir funnet.

Det er nå drøyt én måned siden kvinnen ble meldt savnet.

Familien tror ikke kvinnen er i live.

– De ønsker veldig sterkt å finne henne. Det er en stor tilleggsbelastning for de pårørende at hun fortsatt er siktet for drap. De tror ikke lenger hun er i live, men har ikke gitt opp håpet om at de får svar på hva som har skjedd, sier Ellen Holager Andenæs til NRK. Hun er oppnevnt som bistandsadvokat for kvinnens pårørende.

– Politiet mottar fremdeles tips i saken, men det er naturlig at mengden avtar etter hvert som tiden går, sier Ole Jacob Garder, som er politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt til Varden på mandag.

Kvinnen er fortsatt ikke funnet, til tross for at både politi, Røde Kors og frivillige har lett med store styrker.