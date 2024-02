Mannen i 50-årene ble funnet i sitt eget hjem 2. januar og samboeren ble etterlyst og siktet for drap.

Siden den gang har mistanken mot kvinnen ifølge politiet blitt svekket, men ellers har det kommet frem svært få detaljer rundt antatt hendelsesforløp eller motiv.

Fortløpende vurderinger av nye søk

Det er blitt gjennomført en rekke søk både på land og i vannet, men kvinnen er fortsatt ikke funnet.

– Etterforskningen er nå i en fase der hovedfokus ligger på den tekniske og taktiske etterforskningen. Det gjøres fortløpende vurderinger på om og hvor det eventuelt skal gjennomføres nye søk. Disse vurderingene gjøres på bakgrunn av funn i etterforskningen og hvorvidt det er praktisk gjennomførbart å gjennomføre søk slik været er nå, sier Ole Jacob Garder, som er politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt.

Han bekrefter at det ikke er gjort funn eller andre fremskritt i saken de siste dagene.

– Det har dessverre ikke vært noen stor utvikling i saken den siste tiden. Politiet fortsetter gjennomgangen av etterforskningsmaterialet med håp om at dette kan gi noen svar på alle spørsmålene både de pårørende og politiet sitter med, sier han.

Vil ikke gå ut med navn og bilde

Politiet har ikke gått ut med dødsårsaken til mannen eller identiteten til de involverte.

– Vurderer dere å gå ut med navn og bilde av kvinnen og/eller mannen?

– Politiet ønsker per nå ikke å frigi navnet på verken avdøde eller den savnede. Årsaken er at ved å identifisere den avdøde, bidrar vi også til å identifisere en person som er siktet i en straffesak. Gitt et eventuelt annet hendelsesforløp vil politiet da ha identifisert en mistenkt. Det er det ingen generell tradisjon for i Norge, sier Garder.