Det skriver VG.

Politiet mener fremdeles at 37-åringen ble drept på nyttårsaften eller kort tid etter, men har undersøkt to tips om mulige livstegn på senere tidspunkt. Et av disse gjelder en angivelig samtale med 37-åringen fra Skien.

– Det er noen som har sagt at man har snakket med ham, men så mener vi at det ikke stemmer. At han ikke har snakket med noen, sier politiadvokat i Innlandet, Liv Hilde Nytrøen, til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere om politiet mener at det ble sagt for å villede, eller at personen kan ha husket feil.

– Vi tror ikke at den samtalen har funnet sted.

Snakket med familiemedlem nyttårsaften

Den siste sikre livstegnet politiet har klart å verifisere, har Ole Andreas Sønstvedt hatt på nyttårsaften. Da snakket han med et familiemedlem.

En 42 år gammel kvinne er siktet for drapet. Hun nekter straffskyld.