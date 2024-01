Det opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder til VG.

– Snømengde og temperatur må tillate søk uten at det går på bekostning av sikkerheten til de som leter, samtidig som det etterforskningsmessig må foreligge gode holdepunkter for at områder bør søkes i, eventuelt søkes i på nytt, sier Garder til avisa.

Det er snart gått én måned siden en mann en mann i 50-årene ble funnet død i sin egen bolig i Stavern. Hans samboer, en kvinnelig lærer i 40-årene fra Porsgrunn, har vært savnet siden drapet skjedde.

Politiet har søkt både til lands og til vanns i områdene rundt boligen,

Politiet har så langt vært tause om dødsårsaken til mannen i i 50-årene. Pårørende har uttrykt stor frustrasjon over at de ikke har fått tilgang til sakens dokumenter eller dødsårsak.

– Informasjon og opplysninger knyttet til åstedet, den avdøde mannen og dødsårsak er sentrale punkt i etterforskningen av saken og er derfor noe politiet ikke ønsker å gå ut med i media, sier Garder.